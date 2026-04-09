Meloni in Aula per una informativa urgente sull’azione di governo | l’intervento integrale – Video

In aula alla Camera, il presidente del Consiglio ha preso la parola per un'informativa urgente riguardante le recenti decisioni e le attività del governo. La discussione segue la sconfitta al referendum sulla giustizia e le tensioni interne all'esecutivo. L'intervento è stato trasmesso in diretta, con la partecipazione dei deputati presenti in aula. La seduta si è concentrata sulle questioni politiche e amministrative legate all’attuale situazione politica.

Giorgia Meloni è intervenuta in Aula alla Camera per una informativa urgente sull’azione di governo dopo la sconfitta al Referendum sulla giustizia e il terremoto interno all’esecutivo. Ecco il discorso integrale della presidente del Consiglio. Primarie, essere uniti non significa essere uguali. Piuttosto si parli dei voti degli astenuti Oggi il ‘campo stretto’ ha elevato la prudenza a metodo. Ma questa non è tattica: è debolezza Il decreto Sicurezza restringe il diritto di protesta e colpisce gli attivisti climatici: cosa teme la politica? Porno online, slitta il divieto per i minori. Il Tar dà ragione ai siti: “Consultare il Paese che li ospita”. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - Meloni in Aula per una informativa urgente sull’azione di governo: l’intervento integrale – Video Meloni alla Camera, informativa urgente sull’azione di Governo: la diretta tvIn Aula alle ore 9 l’informativa urgente della presidente del Consiglio dei ministri, Giorgia Meloni, sull’azione del Governo. Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum: informativa in Aula il 10 aprile“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“. Temi più discussi: Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro; Giorgia Meloni in aula il 9 aprile: Riferirà sull'azione del governo; Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile. Meloni in Aula: In Iran quasi punto di non ritorno. Se crisi continua no Patto StabilitàLeggi su Sky TG24 l'articolo Giorgia Meloni, dalle guerre al rilancio del governo: oggi l'informativa in Parlamento ... tg24.sky.it Meloni in Aula oggi per l'informativa al Parlamento, opposizioni sul piede di guerraSarà il primo faccia a faccia in Aula dopo il referendum. Il primo in cui la premier Giorgia Meloni si presenta in Parlamento dopo una sconfitta. E le opposizioni attendono la presidente del Consiglio ... adnkronos.com Quello che penso del discorso della presidente Meloni alla Camera. ———————————————- 1) Bene sulla politica estera, ma con una grave mancanza: continua a mancare una volontà di investire politicamente sulla costruzione di una sovranità eur - facebook.com facebook "Ho tanti difetti meno uno: io non scappo, sono abituata a mettere la faccia sulle responsabilità". Sono le parole della premier Giorgia Meloni a @Montecitorio. Inizia così il suo discorso, per poi partire dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, riba x.com