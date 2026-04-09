Meloni il dicorso alle Camere | Né dimissioni né rimpasto Iran? Arrivati a un passo dal punto di non ritorno

Durante un intervento alle Camere, il presidente del Consiglio ha dichiarato che non ci saranno né dimissioni né rimpasto di governo. Ha parlato anche della situazione in Iran, affermando che si è arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Dopo il discorso, ha ricevuto una lunga standing ovation da parte dei parlamentari di maggioranza, a cui ha risposto con una battuta, affermando che la situazione è ancora lunga.

«È ancora lunga». Risponde così, sardonicamente, Giorgia Meloni alla standing ovation (con lungo applauso) che i parlamentari di maggioranza le tributano durante l'informativa alla Camera. La premier aveva appena criticato l’opposizione per i toni e le accuse sulle presunte infiltrazioni della criminalità organizzata in FdI: «Avete usato mio padre morto che non vedo da quando avevo 11 anni». È un fiume in piena il presidente del Consiglio, che replica prima di tutto agli attacchi ricevuti dopo il referendum sulla Giustizia. «Un Sì ti conferma, ma un No ti riaccende» «Un 'sì' ti conferma, ma un 'no' ti riaccende. Ti impone di fermarti a riflettere, di rimettere tutto in discussione. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Meloni, il dicorso alle Camere: «Né dimissioni né rimpasto. Iran? Arrivati a un passo dal punto di non ritorno» Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto. Da opposizioni fango su mio padre morto»«Vi sfido anche su questo, non solo solita ingerire nel lavoro della commissioni» ma «mi permetto di chiedere alla commissione parlamentare antimafia... Meloni, né dimissioni né rimpasto, il governo c'è e non scappiamo"Niente dimissioni, né rimpasto", "non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo" e... Meloni, oggi il discorso alle camere. La premier vara la fase-due: smarcamento da Trump e NetanyahuUn intervento lunghissimo, il più corposo di sempre. Quarantacinque minuti di fila, salvo limature dell’ultimo minuto. Giorgia Meloni interverrà oggi in Parlamento per fare ... ilgazzettino.it Meloni, oggi il discorso alle CamerePolitica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilmattino.it