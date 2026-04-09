Meloni | Governiamo per cinque anni Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità

La premier ha comunicato al Parlamento che il governo prevede di governare per i prossimi cinque anni e ha annunciato che, in caso di un peggioramento della crisi in Iran, sarà valutata la sospensione del Patto di stabilità. L’intervento è avvenuto prima alla Camera e poi al Senato, concentrandosi sul programma per l’ultimo anno della legislatura. Nessuna altra informazione è stata fornita sui dettagli specifici delle misure o delle tempistiche.

«Niente dimissioni, né rimpasto». «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo» e «governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare». La premier Giorgia Meloni è intervenuta alla Camera per un’informativa sul programma per l’ultimo anno della legislatura, a poco più di due settimane dalla debacle referendaria del 22 e 23 marzo. Tra i temi affrontati, la politica estera, le misure a sostegno dell’economia, il rilancio del governo. In tarda mattinata la leader di FdI replicherà al Senato. Quanto alla crisi in Medio Oriente, Meloni ha chiarito: «se ci sarà una nuova recrudescenza» del conflitto in Iran «dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo per la pandemia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: «Governiamo per cinque anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Leggi anche: Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Meloni, se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità"Se ci sarà una nuova recrudescenza" del conflitto in Iran "dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e... Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilmessaggero.it Meloni: «Niente dimissioni, governiamo per 5 anni». E sugli attacchi a Unifil: «Inaccettabili»Informativa della presidente del Consiglio sull’esito del referendum, Medioriente, rapporti con gli Usa e caro carburanti. Frecciate alla leader Pd Elly Schlein: «Mente sui dati» ... unionesarda.it