Meloni | Governiamo per cinque anni Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità Schlein | La sfida l’hai già persa

La premier ha presentato al Parlamento il piano per l’ultimo anno di legislatura, annunciando che il governo rimarrà in carica per cinque anni. Durante gli interventi alla Camera e al Senato, ha detto che, in caso di peggioramento della crisi in Iran, si potrebbe valutare la sospensione del Patto di stabilità. La leader dell’opposizione ha risposto con durezza, affermando che la sfida è già stata persa.

«Niente dimissioni, né rimpasto». «Non servono nuove linee programmatiche, perché le nostre sono da sempre scritte nel programma di governo» e «governeremo per cinque anni come ci siamo impegnati a fare».Intervenuta alla Camera per un’informativa sul programma per l’ultimo anno della legislatura, a poco più di due settimane dalla débâcle referendaria del 22 e 23 marzo, la premier Giorgia Meloni ha chiuso all’ipotesi di una crisi di governo. Tra i temi affrontati, la politica estera, le misure a sostegno dell’economia, il rilancio del governo. Quanto alla crisi in Medio Oriente, Meloni ha chiarito: «se ci sarà una nuova recrudescenza» del conflitto in Iran «dovremo porci seriamente il tema di una risposta europea non dissimile per approccio e strumenti da quella messa in campo per la pandemia. 🔗 Leggi su Ilsole24ore.com © Ilsole24ore.com - Meloni: «Governiamo per cinque anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità». Schlein: «La sfida l’hai già persa» Leggi anche: Meloni: «Governiamo per cinque anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Leggi anche: Meloni: «Governiamo per 5 anni. Se crisi in Iran peggiora sospendere il Patto di stabilità» Meloni: «In Iran arrivati a un passo dal punto di non ritorno. Né dimissioni né rimpasto, governiamo per 5 anni»Politica estera, misure a sostegno dell'economia, rilancio del governo dopo il referendum. La premier Meloni informerà oggi il Parlamento sul programma per l'ultimo ... ilmessaggero.it Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaOggi l’informativa sull'azione del governo della presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'aula della Camera dove interverranno i 'big' della maggioranza e i leader delle forze di opposizione. Alle ... repubblica.it