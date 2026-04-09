Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa | E’ ancora lunga regà

Durante un intervento in aula, il presidente del consiglio ha interrotto gli applausi dei presenti, commentando con un'espressione in romanesco che “è ancora lunga, regà”. La frase è stata pronunciata mentre si rivolgeva ai presenti, interrompendo una fase di consenso pubblico. La sua dichiarazione si è inserita in un momento di discussione legata a un'informativa, senza ulteriori commenti o approfondimenti ufficiali.

(Adnkronos) – ''E' ancora lunga, regà''. Così Giorgia Meloni, con una espressione in romanesco, accompagnata da un sorriso e un gesto delle mani, tenta di frenare l'applauso scrosciante dell'Aula che ha accolto la sua frase: ''Non scappo dalle mie responsabilità, sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità'', pronunciata dalla premier durante un passaggio della sua informativa alla Camera sull'azione del governo. Poi, durante il discorso la premier punzecchia l'opposizione. Meloni sorride, si ferma e rivolta alla minoranza dice: ''Cosa c'è, perchè fate così, mi sembrate nervosi. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Tutta la sequenza della bagarre in Aula durante l’intervento di Meloni – Il video(Agenzia Vista) Roma, 11 marzo 2026 Le comunicazioni in Aula a Montecitorio della Presidente del Consiglio Meloni sulla crisi in Medio Oriente e la... Leggi anche: Applauso in Aula a Montecitorio alla notizia delle dimissioni di Santanchè