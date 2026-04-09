Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa | E’ ancora lunga regà Poi punzecchia le opposizioni

Durante un intervento in aula, la premier ha interrotto gli applausi dei presenti con un tono diretto, commentando che la strada è ancora lunga. Dopo aver pronunciato questa frase in romanesco, ha rivolto alcune battute alle opposizioni, sottolineando con tono scherzoso che ci vorrà tempo per arrivare a determinati risultati. La scena si è svolta nel contesto di un’informativa, suscitando reazioni tra i presenti.

(Adnkronos) – ''E' ancora lunga, regà''. Così Giorgia Meloni, con una espressione in romanesco, accompagnata da un sorriso e un gesto delle mani, tenta di frenare l'applauso scrosciante dell'Aula che ha accolto la sua frase: ''Non scappo dalle mie responsabilità, sono abituata a mettere la faccia su quelle responsabilità'', pronunciata dalla premier durante un passaggio. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it Leggi anche: Meloni frena l’applauso in Aula durante l’iinformativa: “E’ ancora lunga, regà” Leggi anche: Scontro alla Camera, le opposizioni chiedono Meloni in Aula