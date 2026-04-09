Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo

Oggi la Presidente del Consiglio è uscita dal Senato dopo aver partecipato a un'informativa urgente sulla recente azione del Governo. L'incontro si è svolto nel pomeriggio e ha coinvolto i membri dell'aula parlamentare. La presenza della leader è durata circa un'ora prima che lasciasse i locali del Senato, senza rilasciare dichiarazioni ai giornalisti presenti. La discussione si è concentrata sulle recenti decisioni adottate dall'esecutivo.

Donato Bilancia, il giocatore. Nella mente del serial killer più enigmatico Podcast (Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è uscita dal Senato dopo l'informativa urgente sull'azione del Governo. Tra i tanti temi, la premier ha detto che non ci sarà alcun rimpasto di Governo dopo la sconfitta al referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Donato Bilancia, il giocatore. Nella mente del serial killer più enigmatico Podcast Confessioni sulla pista da ballo. Così Madonna reinventa la dance music . 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo Meloni pronta a riferire su azione di governo post-referendum: informativa in Aula il 10 aprile“Per chiarire una volta per tutte che il governo continua a lavorare anche dopo il referendum“. Leggi anche: Informativa sull’azione del Governo: l’intervento del Presidente Meloni alla Camera Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro. Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del GovernoLa Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è uscita dal Senato dopo l'informativa urgente sull'azione del Governo. Tra i tanti temi, la premier ha detto che non ci sarà alcun rimpasto di Governo dopo ... ilgiornale.it Meloni in Parlamento oggi: l'informativa in direttaL’informativa della premier: Se crisi in Iran peggiora, sospendere il Patto di stabilità. No a lezioni di antimafia. La replica delle opposizioni. Conte: ... repubblica.it Mauro Turri. . Enrico Borghi Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. - facebook.com facebook Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. Qui il mio intervento questa mattina a Restart x.com