Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo – Il video

Il 9 aprile 2026, la Presidente del Consiglio è uscita dal Senato dopo aver partecipato a un'informativa urgente riguardante le azioni del Governo. La scena si è svolta in un momento di riunione parlamentare, senza ulteriori dettagli sui contenuti discussi o sulle decisioni prese. La sua uscita è stata documentata da un video diffuso dall'agenzia di stampa.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è uscita dal Senato dopo l'informativa urgente sull'azione del Governo. Tra i tanti temi, la premier ha detto che non ci sarà alcun rimpasto di Governo dopo la sconfitta al referendum. Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. Lasci nome e simbolo» 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo Meloni prende appunti durante interventi in Senato dopo informativa su crisi Iran – Il video«Meloni ha telefonato a Sal Da Vinci», la premier su “Per sempre sì” prima del referendum: «È un bel regalo». Temi più discussi: Informativa sull'azione del Governo, il Presidente Meloni in Parlamento; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Meloni in Parlamento: 'In Iran sfiorato il punto di non ritorno'; Meloni in Aula per l'informativa alle Camere, opposizioni pronte allo scontro. Meloni esce dal Senato dopo informativa su azione del Governo(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 La Presidente del Consiglio Giorgia Meloni è uscita dal Senato dopo l'informativa urgente sull'azione del Governo. quotidiano.net Governo, l’informativa urgente di Meloni in Senato: la diretta tvA partire dalle ore 13 è previsto l’intervento della presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, sulla situazione del governo dopo le dimissioni di Santanchè, Delmastro e Bartolozzi. A seguire, la ... ilfattoquotidiano.it Mauro Turri. . Enrico Borghi Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. - facebook.com facebook Meloni minimizza il referendum, ma il governo esce indebolito da un voto popolare contrario. Non ha elaborato il trauma, lo ha rimosso: e questo la renderà più fragile alle prossime elezioni. Qui il mio intervento questa mattina a Restart x.com