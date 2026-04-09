Meloni entra in Senato per informativa in Aula – Il video

Oggi, la Presidente del Consiglio è entrata nel Senato per un'informativa in Aula. L'evento è stato ripreso da un video pubblicato dall’Agenzia Vista. L’ingresso si è svolto a Roma, presso Palazzo Madama, e si è svolto in giornata. La presenza della Presidente in Aula è stata documentata attraverso le immagini diffuse online.

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