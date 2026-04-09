Meloni dice che nel governo è tutto ok

Da ilpost.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo ha affrontato le ultime settimane senza grandi tensioni pubbliche, con alcune dichiarazioni rassicuranti da parte dei suoi rappresentanti. Recentemente, un membro del governo ha affermato che tutto procede senza problemi e ha commentato il funzionamento interno, dicendo che un sì conferma le decisioni prese, mentre un no può riaccendere le discussioni. La situazione resta sotto osservazione, anche in vista delle prossime scadenze politiche.

E anzi, ha detto che «un sì ti conferma, ma un no ti riaccende», riferendosi alla sconfitta al referendum sulla giustizia La presidente del Consiglio Giorgia Meloni ha tenuto alla Camera l’informativa sull’azione del suo governo, uno dei modi con cui il governo riferisce al parlamento su questioni di particolare importanza. Meloni aveva deciso di tenere l’informativa dopo la bocciatura della riforma della magistratura nel referendum costituzionale, e dopo le dimissioni della ministra del Turismo Daniela Santanchè e del sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro. Le dimissioni erano state volute da Meloni per dare l’idea di un cambio di passo, e per smorzare le polemiche che si andavano alimentando dopo la sconfitta al referendum. 🔗 Leggi su Ilpost.it

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