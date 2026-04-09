Meloni con extradazi a Hormuz conseguenze economiche imponderabili
Il governo ha annunciato la necessità di ripristinare completamente la libertà di circolazione nello stretto di Hormuz, coinvolgendo l'adozione di misure per garantire questo obiettivo. La questione riguarda anche le impattanti conseguenze economiche, definite imprevedibili, di eventuali azioni o restrizioni nella regione. La situazione si inserisce in un quadro di tensioni internazionali che coinvolgono le rotte marittime e la stabilità delle forniture energetiche.
Serve il "pieno ripristino della libertà di circolazione nello stretto di Hormuz che non deve essere soggetta a nessuna forma di restrizione come invece sembra accaduto nelle ultime ore: rimane uno dei punti più critici in fase di attuazione dell'accordo perché se l'Iran dovesse ottenere la facoltà di applicare extradazi ai transiti nello stretto questo potrebbe ancora portare a conseguenze economiche imponderabili". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera sull'attività di governo. 🔗 Leggi su Lanazione.it
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