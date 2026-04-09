Il governo guidato dalla premier si conferma saldo, con la leader che ha ribadito la volontà di proseguire senza rivedere la composizione dell’esecutivo né considerare dimissioni. Dopo il periodo di crisi e le tensioni politiche successive alla sconfitta referendaria, la premier ha incontrato i parlamentari per rafforzare il sostegno al suo operato, escludendo ogni possibilità di cambiamenti nel governo.

Roma, 9 aprile 2026 – Fine della quarantena. Dopo la lunga eclissi seguita alla disfatta referendaria, Giorgia Meloni si ripresenta in Parlamento con un imperativo categorico: vietato guardarsi indietro. “Non sono qui per parlare di quello che è stato fatto”. L’elefante nell’Aula viene archiviato a tempo di record, con una scrollata di spalle: “Rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, resta il rammarico per l’occasione perduta”. Non che sul futuro la premier si addentri in dettagli. In due ore di monologo quasi fotocopia tra Camera e Senato non va oltre l’elenco dei successi, obiettivi noti (il Piano casa e il lavoro povero), pii desideri (sforbiciare le liste d’attesa nella sanità) e la promessa che sulla sicurezza “si deve fare di più”, pronunciata con il ministro dell’Interno Piantedosi al suo fianco. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Meloni: avanti fino alla fine. La premier blinda l’esecutivo: “Né rimpasto né dimissioni”

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La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, "accoglie con soddisfazione e sostiene con forza la notizia dell'avvio di negoziati diretti tra Israele e Libano, annunciato oggi dal Primo Ministro Netanyahu". Lo riferisce una nota di Palazzo Chigi. "Il Governo italia x.com