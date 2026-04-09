Meloni alle Camere | Nessun rimpasto Il No al referendum ci ha riacceso Schlein | Il nu

Da agi.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il dibattito politico si concentra sui temi di governo e riforme, con la premier che ha ribadito l’intenzione di non procedere a un rimpasto di governo. Ha inoltre commentato il rifiuto al referendum come un elemento che ha riacceso la discussione politica. La leader dell’opposizione ha risposto sottolineando come si continui a parlare di giochi di potere e manovre di palazzo, lontano dalle questioni pratiche.

AGI -  "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa in Parlamento prima alla Camera e poi in Senato. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". 🔗 Leggi su Agi.it

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Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

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Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; La Giornata Parlamentare. Governo al lavoro su sicurezza e migranti; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio.

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