Meloni alle Camere | Nessun rimpasto Il No al referendum ci ha riacceso Schlein | Il nu

Il dibattito politico si concentra sui temi di governo e riforme, con la premier che ha ribadito l’intenzione di non procedere a un rimpasto di governo. Ha inoltre commentato il rifiuto al referendum come un elemento che ha riacceso la discussione politica. La leader dell’opposizione ha risposto sottolineando come si continui a parlare di giochi di potere e manovre di palazzo, lontano dalle questioni pratiche.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa in Parlamento prima alla Camera e poi in Senato. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il No al referendum ci ha riacceso". Schlein: "Il nu...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il No al referendum ci ha riacceso". Schlein: "Mai f...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Giorgia Meloni commenta la vittoria del No al referendum giustizia

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; La Giornata Parlamentare. Governo al lavoro su sicurezza e migranti; Meloni si presenta alle Camere per affrontare le molte spine del fine legislatura; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio.

Meloni alla Camera: Nessun rimpasto. Ci metto sempre la facciaC’è praticamente tutto il governo nell’aula della Camera ad ascoltare l’informativa di Giorgia Meloni. I banchi riservati all’esecutivo sono pieni. Meloni è tra Tajani e Salvini, i due vicepremier. corrierenazionale.it

Governo, Meloni in Aula in diretta: Dopo il referendum non ci dimettiamo, non scappo da responsabilità e nessun rimpastoLe notizie dell'ultima ora sul governo Meloni dopo gli attacchi di Israele in Libano al convoglio Unifil, e la dura condanna della premier: l'informativa ... fanpage.it

Giorgia Meloni ha provato a minimizzare il selfie scattato con il referente del clan Senese Gioacchino Amico del 2019, riducendolo sbrigativamente a una foto con un simpatizzante qualsiasi. “Esistono decine di migliaia di foto mie con persone che chiedono s - facebook.com facebook

Meloni attacca le opposizioni: «Vi sfido» e blinda il governo x.com