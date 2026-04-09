Meloni alla Camera | Non scappo Il No al referendum ci ha riacceso Schlein | Il nulla i

Durante una seduta alla Camera, il primo ministro ha affermato di non aver intenzione di scappare e ha dichiarato che il rifiuto al referendum ha riacceso la sua determinazione. La leader dell'opposizione ha commentato ironicamente, dicendo che si tratta di discorsi vuoti. Nel frattempo, un esponente politico ha commentato l’attuale situazione politica, sottolineando come si continui a discutere di rimpasti e manovre di palazzo, lontano dalle questioni quotidiane.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Meloni alla Camera: "Non scappo. Il No al referendum ci ha riacceso". Schlein: "Il nulla i... Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il No al referendum ci ha riacceso". Schlein: "Mai f...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Finiremo la legislatura. Il No al referendum ci ha r...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Temi più discussi: Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo; Difesa, caro energia, scandali: l’aprile nero di Giorgia Meloni. Meloni alla Camera sulla crisi internazionale: Faremo tutto il possibile. E sul governo: Palate di fango su di me, io non scappoUna mattina che si apre con un’attesa densa, quasi sospesa, mentre la politica italiana si misura con uno dei passaggi più delicati delle ultime settimane. thesocialpost.it L'informativa di Meloni alla Camera: «Io non scappo dai problemi, sono abituata a metterci la faccia»(LaPresse) Standing ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso dell'informativa alla Camera sull'azione del ... video.corriere.it Sulla lotta alla mafia non accettiamo lezioni. A parlare sono i fatti, l’impegno e la storia del Presidente Meloni. - facebook.com facebook Meloni ha mentito ancora: in Aula ha detto che da 3 anni la priorità del governo è rafforzare il potere d’acquisto dei cittadini e alleggerire il carico fiscale ma, secondo gli ultimi dati Istat, la pressione fiscale è aumentata al 51,4% nel 4° trimestre 2025 e il potere x.com