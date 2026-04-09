Meloni alla Camera | Non mi dimetto niente rimpasti In Iran vicini al punto di non ritorno

Oggi in aula alla Camera, il presidente del Consiglio ha annunciato che non si dimetterà né ci saranno rimpasti di governo. Ha anche parlato della situazione in Iran, affermando che il paese si trova vicino a un punto di non ritorno. La comunicazione ha riguardato l’attività del governo ed è stata rilasciata in un’udienza di carattere urgente.

Roma, 9 aprile 2026 – Informativa urgente del presidente del Consiglio Giorgia Meloni sull’azione del Governo oggi, giovedì 9 aprile, nell’Aula della Camera. La premier inizia il suo discorso dal risultato del referendum sulla riforma della giustizia, esclude rimpasti e affronta il delicato scenario globale scaturito dalla guerra tra Iran e Stati Uniti, ribadendo la linea dell’esecutivo. Referendum sulla giustizia. “Prima di entrare nei dettagli di quello che è stato fatto e di quello che ancora si farà – afferma -non voglio chiaramente esimermi da una breve riflessione sull’Italia che ci è stata consegnata dal voto referendario del 22 e del 23 marzo scorsi. 🔗 Leggi su Cdn.ilfaroonline.it Informativa Meloni Camera: "Referendum un'occasione persa, nessun rimpasto, in Iran vicini a punto di non ritorno" - DIRETTAOggi 9 aprile la premier affronta per la prima volta dopo la sconfitta al referendum le opposizioni È il giorno dell'informativa di Giorgia Meloni... Nordio alla Camera: “Non mi dimetto”. Poi difende ancora BartolozziCarlo Nordio sceglie la linea della continuità e respinge con decisione ogni ipotesi di dimissioni. Temi più discussi: Misure governo, informativa in Aula della premier Meloni il 9 aprile; Meloni in aula per la fase due. Consegna del silenzio ai vice: Adesso non parlate di voto; Meloni prepara l'informativa, priorità energia e rilancio del governo; Difesa, caro energia, scandali: l’aprile nero di Giorgia Meloni. Meloni alla Camera: Io non scappo dai problemiStanding ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso ... lapresse.it L'informativa di Meloni alla Camera: «Io non scappo dai problemi, sono abituata a metterci la faccia»(LaPresse) Standing ovation della maggioranza, con i deputati tutti in piedi ad applaudire, quando Giorgia Meloni, rivolgendosi alle opposizioni, nel corso dell'informativa alla Camera sull'azione del ... video.corriere.it Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook Un botta e risposta continuo, in aula a @Montecitorio, tra Elly Schlein e Giorgia Meloni. La segretaria del Pd insiste con "Toccherà a noi costruire l'alternativa con gli alleati, e tra le persone, e riuscire finalmente ad attuare fino in fondo la Costituzione", Meloni a x.com