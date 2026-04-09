Meloni alla Camera | Nessun rimpasto Il No al referendum ci ha riacceso Schlein | Il nu

Durante l’intervento alla Camera, il primo ministro ha dichiarato che non ci sarà nessun rimpasto di governo e ha affermato che il rifiuto del referendum ha riacceso l’attenzione su altre questioni. La leader dell’opposizione, invece, ha commentato che si discute ancora di rimpasti e manovre di palazzo, definendole lontane dalla realtà quotidiana. La discussione si è concentrata su temi di attualità politica senza entrare in dettagli specifici.

AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi. Non c'è alcuna ripartenza da fare, posto che il governo non si è mai fermato". Lo dice la premier Giorgia Meloni nell'informativa alla Camera. " Non c’è alcuna intenzione di fare un rimpasto, perché con tutti i limiti che abbiamo, questo rimane il governo che nonostante si sia trovato a gestire la peggiore congiuntura degli ultimi decenni, ha restituito all’Italia stabilità politica, credibilità internazionale, serietà nella gestione delle risorse, e fondamentali economici decisamente migliori di quelli che aveva negli anni passati". L' informativa della premier nell'aula di Montecitorio è iniziata questa mattina alle nove. 🔗 Leggi su Agi.it

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Meloni alla Camera: "Non scappo. Il No al referendum ci ha riacceso". Schlein: "Il nulla i...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

Temi più discussi: Meloni alla Camera: Nessun rimpasto e no dimissioni. E alle opposizioni: Vi sfido; Il governo: nessun voto anticipato. E Meloni (in silenzio) studia il rilancio; Governo Meloni, Zangrillo: Non c'è nessuna aria di rimpasto; Crosetto: Nessun governo ha mai disatteso gli accordi Usa-Italia.

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Sulla lotta alla mafia non accettiamo lezioni. A parlare sono i fatti, l’impegno e la storia del Presidente Meloni. - facebook.com facebook

Meloni attacca le opposizioni: «Vi sfido» e blinda il governo x.com