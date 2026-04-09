Meloni alla Camera | Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum governeremo per 5 anni – Il video

Durante una dichiarazione alla Camera, un rappresentante del governo ha affermato che, dopo la sconfitta del referendum, non è previsto alcun rimpasto di governo. Ha inoltre ribadito l’impegno a portare avanti l’attuale amministrazione per i prossimi cinque anni. La comunicazione è stata diffusa tramite un video pubblicato dall’agenzia di stampa. Non sono state menzionate altre modifiche o cambiamenti nella composizione dell’esecutivo.

(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa quanto sarà difficile, siamo persone troppo responsabili per far ripiombare l’Italia nell’incertezza nel bel mezzo del peggiore scenario possibile", così il Presidente del Consiglio Giorgia Meloni durante l'informativa sull'azione del Governo alla Camera. Courtesy: Palazzo Chigi Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. 🔗 Leggi su Open.online

Meloni alla Camera: "Nessun rimpasto. Il governo completerà la legislatura. Sul referendum...AGI - "Si continua a parlare di rimpasti, fase due, alchimie di palazzo, un mondo distante anni luce da noi.

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Meloni alla Camera: Nessun rimpasto dopo sconfitta referendum, governeremo per 5 anni(Agenzia Vista) Il governo ha preso l’impegno di governare questa nazione per cinque anni, ed è esattamente quello che faremo. Non importa ... stream24.ilsole24ore.com

Meloni alla Camera: niente dimissioni né rimpasti, avanti fino a fine legislaturaL’informativa del presidente del Consiglio Giorgia Meloni alla Camera dei Deputati è andata avanti per circa un’ora, con un secondo intervento previsto alle 13 al Senato. Il premier ha aperto il suo d ... strettoweb.com

Meloni cita Schlein: "Siamo testardamente occidentali, ma abbiamo detto a Usa che non condividiamo guerra in Iran" La presidente del Consiglio si è rivolta anche alla segretaria del Pd Elly Schlein, parlando del rapporto con Trump e con gli Stati Uniti: "Mi ver - facebook.com facebook

Governo, l'informativa di Meloni alla Camera: "Con il referendum si è persa un'occasione storica, ma non c'è nessuna intenzione di fare un rimpasto" x.com