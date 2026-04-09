La premier ha rivolto un appello ai senatori durante un intervento al Senato, commentando il confronto con la Camera. Ha riferito di aver ascoltato alla Camera insulti, improperi e accuse, mentre ha osservato una scarsità di proposte concrete. La sua dichiarazione si è concentrata sulla speranza di un dibattito più costruttivo nel corso della discussione in corso.

“Conto molto su di voi, colleghi senatori, in questo dibattito perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia e quasi nessuna proposta reale. Quasi nessuna proposta reale in una delle fasi più delicate che l’Italia sta affrontando, salvo che sui congedi parentali su cui non ci si dice dove prendere le risorse e salvo quando si propone di reperire risorse dalle banche e della società energetiche”. Così la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, nell’informativa sull’azione del governo al Senato. New York, Washington, Miami, Bruxelles, Londra, Parigi, Berlino, Madrid, Varsavia, Praga, Ginevra, Vienna, Casablanca, Tokyo, Hong Kong 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Meloni al Senato: "Conto su di voi colleghi senatori, alla Camera solo insulti"

Meloni a informativa al Senato: Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho...

Meloni a informativa al Senato: Alla Camera ho ascoltato insulti e accuse ma nessuna proposta reale – Il video(Agenzia Vista) Roma, 09 aprile 2026 "E voglio dire, colleghi senatori, che conto molto su di voi in questo dibattito, perché alla Camera ho...

Meloni al Senato: Conto su di voi colleghi senatori, alla Camera solo insulti

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Meloni in Senato: 'Conto in un dibattito, alla Camera solo insulti e demagogia'Conto molto su di voi, colleghi senatori, in questo dibattito - ha detto la premier - perché alla Camera ho ascoltato molti improperi, insulti, accuse, tanta demagogia e quasi nessuna proposta reale ... ansa.it

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