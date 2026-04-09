meloni al referendum grande partecipazione e grande polarizzazione

Il referendum sulla giustizia ha registrato una notevole affluenza alle urne, con un alto numero di cittadini che hanno esercitato il diritto di voto. Durante la consultazione, si è verificata una forte divisione tra le opinioni espresse, evidenziando una polarizzazione tra le diverse posizioni. La partecipazione e le tensioni emerse sono state al centro delle discussioni pubbliche e dei dibattiti politici.

"Non voglio esimermi da una breve riflessione sull'Italia consegnata dal voto del referendum sulla giustizia, un'Italia che ha visto una grande partecipazione popolare al voto e una altrettanto grande polarizzazione. Un confronto serrato, ahimè non sempre sul merito, ma con un esito comunque chiaro. Noi rispettiamo sempre il giudizio degli italiani, qualunque esso sia, anche quando non coincide con le nostre opinioni e aspettative". Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni aprendo la sua "informativa sull'azione del governo", in aula alla Camera. 🔗 Leggi su Lanazione.it

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