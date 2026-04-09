Meglio uno smothie o un frullato proteico a colazione?

Ogni mattina, molte persone scelgono tra uno smoothie e un frullato proteico per iniziare la giornata. Il frullato proteico viene spesso presentato come una soluzione veloce e facilmente adattabile alle esigenze di chi cerca un pasto pratico. Lo smoothie, invece, si differenzia per una consistenza più densa e una maggiore varietà di ingredienti, diventando una versione più evoluta di questa tipologia di preparazioni.

Il frullato proteico a colazione è il nuovo simbolo di una nutrizione che cerca scorciatoie intelligenti: rapido, apparentemente equilibrato, facilmente personalizzabile anche nella sua declinazione più densa, con lo smoothie che ne diventa quasi evoluzione “gastronomica”. Ma per capire se davvero l'idea funziona occorre qualche ragionamento. A partire dalle aspettative. Anzitutto: «Le proteine servono a costruire e riparare tessuti, a sostenere il sistema immunitario, a produrre enzimi e ormoni», premette Federico Gouthier, dietista e Head of Nutrition presso l'app di fitness personalizzato Builtdifferent. In pratica: non basta consumarne in quantità per aumentare la massa muscolare, anche se senza un apporto adeguato diventa difficile mantenere quella ottenuta grazie all'allenamento. 🔗 Leggi su Gqitalia.it © Gqitalia.it - Meglio uno smothie o un frullato proteico a colazione? Kate Middleton e la sua colazione preferita: il frullato di alghe per “ormoni e l’energia”A 44 anni, la Principessa del Galles sa esattamente come dovrebbe essere il suo pasto mattutino ideale. Quante calorie a colazione? Meglio dolce o salato? Ecco gli esempi più salutariI gusti a colazione variano molto, da chi non rinuncia a cappuccino e brioche a chi preferisce qualcosa di salato fino a chi beve solo un caffè al... receita smoothie proteico de chocolate | insta: @fit.by.aline