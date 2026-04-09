Il presidente degli Stati Uniti ha consegnato un ultimatum ai paesi alleati, chiedendo un intervento a Hormuz. Si aspetta che vengano presi impegni concreti, come il dispiegamento di navi da guerra o altre capacità militari, per aumentare la presenza nella regione. La richiesta arriva in un momento di tensioni crescenti, mentre l’amministrazione americana cerca di rafforzare la sicurezza nel tratto di mare strategico.

Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump avrebbe lanciato un nuovo ultimatum all’Europa per ottenere sostegno nello Stretto di Hormuz Secondo informazioni ottenute dal periodico tedesco Spiegel, il Segretario Generale della NATO, Mark Rutte, ha comunicato alle capitali europee che Trump, si aspetta impegni concreti entro i prossimi giorni per il dispiegamento di navi da guerra o altre capacità militari da parte dell’Europa. Le promesse politiche, come quelle fatte nei giorni successivi all’inizio della guerra, non sono più sufficienti. Il traffico marittimo nello Stretto di Hormuz resta fortemente ridotto e condizionato da un contesto di rischio elevato, nonostante gli annunci di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Media, ultimatum di Trump agli alleati: “Intervenite a Hormuz”

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Trump chiede agli alleati di contribuire alla sicurezza dello Stretto di HormuzIl presidente americano Donald Trump chiede agli alleati di contribuire alla sicurezza dello Stretto di Hormuz.

Trump criticizes allies who aren't helping secure the Strait of Hormuz

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