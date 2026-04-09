Medea vittima o mostro? Dal mito di Euripide alla versione contemporanea

Il mito di Medea, così come raccontato da Euripide, presenta una figura complessa che alterna tratti di vittima e di mostro. La narrazione si confronta con interpretazioni moderne che rivisitano questa protagonista, portando alla luce aspetti diversi della sua storia. La memoria dell’infanzia e le immagini delle gesta degli Argonauti vengono spesso evocate per approfondire la percezione di personaggi e vicende che attraversano secoli di letteratura e cultura.

Quand’ero bambina credevo che gli Argonauti fossero una sorta di astronauti ante litteram: giovani eroi che solcavano lo spazio a bordo della loro nave, approdando di pianeta in pianeta. Un’immagine ingenua, certo, lontanissima dalla tradizione classica, eppure capace di cogliere – inconsapevolmente – una possibilità narrativa tangibile in futuro. Quella stessa possibilità che oggi prende forma nella Medea di Rita Petruccioli, un’opera edita Bao che trasforma l’epica greca in un racconto sci-fi, dimostrando come il mito possa essere continuamente riscritto senza perdere la propria forza originaria. Secondo l’autrice stessa, la scelta di trasporre la vicenda in un universo sci-fi non è un semplice espediente estetico, ma un dispositivo narrativo atto a consentirle una certa libertà. 🔗 Leggi su Screenworld.it © Screenworld.it - Medea vittima o mostro? Dal mito di Euripide alla versione contemporanea Al teatro Libero la Medea contemporanea di Dea Loher, lo spettacolo è ambientato nel '900 a ManhattanManhattan, in un tempo sospeso e indefinito del Novecento: grattacieli, marciapiedi affollati e vite che scorrono veloci fanno da sfondo alla... Una Medea contemporanea contro le logiche del potere in scena al Teatro ManicomicsSabato 21 febbraio alle ore 21 e domenica 22 febbraio ore 18 al Teatro Manicomics in via Scalabrini 19 a Piacenza andrà in scena lo spettacolo «ME.