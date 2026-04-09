Meccanica specializzata Via al distretto

Oggi prende avvio presso l’Istituto Comprensivo di San Marcello il progetto “Il Distretto della Meccanica Specializzata”. L’iniziativa prevede incontri tra studenti e imprenditori del settore meccanico, con l’obiettivo di favorire un confronto diretto e pratico sulle attività e le competenze richieste nel campo. L’evento rappresenta un primo passo nel percorso di avvicinamento tra il mondo scolastico e quello imprenditoriale locale.

Inizia oggi all’Istituto Comprensivo di San Marcello, il percorso de "Il Distretto della Meccanica Specializzata" che mette studenti a confronto con imprenditori del settore. Un’immersione nell’eccellenza meccanica della nostra montagna. "Il corso organizzato dalla Scuola di Montagna – spiega il vicesindaco Giacomo Buonomini – rappresenta in modo concreto la direzione giusta per il futuro della Montagna pistoiese, fondata sulla concretezza del saper fare da trasmettere ai giovani. Il nostro territorio ha saputo rafforzare la propria identità produttiva, in particolare nei settori della meccanica specializzata, dove troviamo eccellenze, e della filiera del legno, ben organizzata ed efficiente: ambiti ad alto contenuto tecnologico che offrono reali opportunità di lavoro". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Meccanica specializzata. Via al distretto Innovazione al centro. Un distretto per le startupCon il suo Innovation District, Key diventa l’epicentro dell’innovazione sostenibile. Riaperto al pubblico il distretto sanitario San MarcoDopo un periodo di chiusura di oltre un mese, ha riaperto al pubblico lo scorso 9 febbraio il distretto sanitario di San Marco, in via Pardi 4, come... Temi più discussi: Meccanica specializzata. Via al distretto; Lago Group: parte la consumer promo Caso Lago con le merende di Gastone Lago; Area tir lungo la Bretella. Veicoli merci pericolose. Meccanica specializzata. Via al distrettoInizia oggi all’Istituto Comprensivo di San Marcello, il percorso de Il Distretto della Meccanica Specializzata che mette studenti a confronto con imprenditori del settore. Un’immersione ... lanazione.it F.lli Cucchi. Officina meccanica specializzata – dal 1968 al servizio dei trasportiDa tanti anni mettiamo al servizio dei nostri clienti tutta l’esperienza e la professionalità acquisite in mattine e pomeriggi trascorsi sopra o sotto un motore, individuando guasti, imperfezioni e ... laprovinciapavese.gelocal.it ! Un grande risultato per la nostra organizzazione in un’azienda che negli anni si è sempre più specializzata nel settore della meccanica industriale e nelle manutenzioni, perc - facebook.com facebook