Durante un’intervista a Dazn nel programma “Remember the Name”, Weston McKennie ha condiviso alcune riflessioni sulla sua carriera. Ha dichiarato che l’allenatore che preferisce di sempre è l’attuale suo tecnico. Inoltre, ha raccontato un episodio riguardante l’esperienza con Cristiano Ronaldo, senza entrare nei dettagli specifici. Le sue parole si sono concentrate su aspetti della sua crescita professionale e sulle figure che hanno influenzato il suo percorso.

Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta Richard Rios Inter, ritorno di fiamma in estate? L’assist può arrivare da un ex nerazzurro: la rivelazione Tomori Milan, legame solido e svolta vicina: ad un passo l’accordo per il rinnovo! La situazione McKennie svela: «Spalletti? È il mio allenatore preferito di sempre! Cristiano Ronaldo? Esperienza incredibile, vi racconto di quella volta che.» Mercato Juve, fari puntati su Kessiè! Il centrocampista gradisce la destinazione e i bianconeri preparano l’offerta Serena sicuro: «Lautaro ha cambiato tutto. Non è il semplice 9 da gol, Lautaro è il riferimento. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - McKennie svela: «Spalletti? È il mio allenatore preferito di sempre! Cristiano Ronaldo? Esperienza incredibile, vi racconto di quella volta che…»

McKennie rivela: «Spalletti è il mio allenatore preferito. La Juve era troppo per me? Rispondo questo»di Angelo CiarlettaWeston McKennie ha concesso una lunga intervista, dove ha parlato di Juventus, di Spalletti e non solo.

Nainggolan non ha dubbi: «Il “no” alla Juve? Non rinnego nulla. Spalletti? Un genio del calcio, vi racconto quella volta in cui…». Poi il commento a sorpresa sul valore di Yildizdi Redazione JuventusNews24Nainggolan esalta il lavoro di Spalletti ma avverte sulla mancanza di una punta fisica.

Temi più discussi: Palladino svela un retroscena: Ho parlato anche con la Juve! Ecco quanto è successo; FLASH| Tegola Juventus: McKennie ammonito contro il Genoa, salta l'Atalanta; Juventus News, Risultati e Partite, Classifica, Giocatori; De Rossi spiega l'abbraccio postgara con Locatelli: Sono stato il 1° a non qualificarmi ai Mondiali!.

Pagina 4 | McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Con Spalletti al timone, McKennie è diventato la miglior versione di se stesso: Vado molto d’accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su ognuno di ... corrieredellosport.it

McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Weston McKennie, uno dei punti di forza della Juve di Luciano Spalletti. Primo americano nella storia del club a vestire la maglia bianconera, è ormai un idolo dei tifosi della Vecchia Signora. Dai so ... corrieredellosport.it

Olise sta facendo impazzire tutti. Eziolino Capuano ha detto: "È più forte anche del miglior Cristiano Ronaldo di sempre". Ha ragione - facebook.com facebook

#Paratici: "Come giudico l’affare Cristiano #Ronaldo Prezioso per la #Juve, importante per tutti come fu poi Mourinho alla Roma, un campionato ha bisogno di grandi personaggi. Noi tutti volevamo la Champions e il primo anno avremmo potuto vincerla, l'e x.com