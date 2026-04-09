In un'intervista rilasciata a Dazn, il calciatore ha parlato del suo rapporto con l'allenatore, definendolo il migliore in carriera. Ha anche menzionato i momenti trascorsi con alcuni campioni, come i bagni ghiacciati praticati da un noto attaccante alle tre di notte. Ha condiviso alcuni aspetti del suo stile di vita, caratterizzato da un modo più leggero di affrontare le sfide quotidiane nel mondo del calcio.

A Bergamo non ci sarà per squalifica e per Spalletti sarà un problema non da poco. Weston McKennie, infatti, è stato il trascinatore della Juve dell'ex ct e la sua duttilità lo rende quasi insostituibile. "È il miglior allenatore che abbia avuto in carriera, vado molto d'accordo con lui - racconta il numero 22 bianconero in un'intervista esclusiva a Dazn -. Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza. Quando ti rimprovera non ti rimprovera mai in maniera cattiva, lo fa sempre per farti migliorare. Ho avuto tante esperienze diverse, alcuni allenatori ti mortificano, mentre Spalletti grazie alla sua personalità ti fa pensare che devi migliorare: attira la tua attenzione ogni volta che ti parla, ha esperienza, è saggio". 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - McKennie: "Spalletti il miglior allenatore in carriera. E quei bagni ghiacciati di CR7 alle 3..."

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McKennie: Spalletti il miglior allenatore della mia carriera. E con Ronaldo...Weston McKennie, uno dei punti di forza della Juve di Luciano Spalletti. Primo americano nella storia del club a vestire la maglia bianconera, è ormai un idolo dei tifosi della Vecchia Signora. Dai so ... corrieredellosport.it

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#McKennie: “ #Spalletti Ogni volta che lo vedo mi dà un senso di sicurezza. #Ronaldo È stato incredibile giocare con lui” x.com

McKennie "innamorato" di Spalletti Nell'intervista rilasciata a DAZN, il centrocampista americano ha elogiato il lavoro del mister dichiarando: "Vado molto d’accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su - facebook.com facebook