In una recente intervista, Weston McKennie ha parlato della sua esperienza alla Juventus, menzionando l’allenatore che ha definito il suo preferito. Ha anche risposto a una domanda sulla possibile difficoltà di ambientarsi nel club, senza entrare troppo nel dettaglio. La conversazione si è concentrata anche su altri aspetti della sua carriera e sui rapporti con il tecnico toscano, senza ulteriori approfondimenti.

di Angelo Ciarletta Weston McKennie ha concesso una lunga intervista, dove ha parlato di Juventus, di Spalletti e non solo. Vediamo che cosa ha detto il calciatore. Weston McKennie è stato intervistato da Dazn al format “Remember the Name”. Di seguito le parole del centrocampista della Juve. ULTIMISSIME JUVE LIVE SPALLETTI – «Ci vado d’accordo ovviamente, penso che ogni calciatore abbia diversi bisogni o diverse aspettative. Ogni volta che lo vedo mi dà un senso di sicurezza. Quando ti rimprovera non lo fa mai in maniera cattiva, lo fa per farti migliorare. Altri allenatori non fanno così. Ha questo potere di saper catturare la tua attenzione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - McKennie rivela: «Spalletti è il mio allenatore preferito. La Juve era troppo per me? Rispondo questo»

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Juventus: McKennie, 'Spalletti mi dà un senso di sicurezza'Spalletti? Vado molto d'accordo con lui. Penso che ogni calciatore abbia bisogni diversi, ci sono aspettative diverse su ognuno di noi. Ogni volta che vedo il mister mi dà un senso di sicurezza . (A ... ansa.it

McKennie: Spalletti? Il mio allenatore preferito in carriera, quando ti rimprovera lo fa per farti migliorare. Non tutti fanno cosìIntervenuto al format Remember the Name, in onda su DAZN, Weston McKennie, centrocampista della Juventus e della nazionale USA, ha toccato diversi temi riguardanti la ... tuttojuve.com