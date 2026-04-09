Il centrocampista della Juventus ha parlato del suo percorso in squadra e del modo in cui il tecnico gestisce il gruppo. Ha condiviso alcuni dettagli sul suo ruolo e sulle strategie adottate in vista della prossima partita contro l’Atalanta. La sua testimonianza si concentra sulla coesione del gruppo e sulle scelte tecniche fatte dal mister. Nessun altro dettaglio o commento è stato rilasciato riguardo a questioni personali o altre dinamiche interne.

Il centrocampista della Juventus, Weston McKennie, ha condiviso riflessioni profonde sul suo percorso professionale e sulla gestione tecnica del gruppo, in vista della prossima sfida contro l’Atalanta. Le sue parole delineano un quadro di stabilità all’interno della squadra bianconera, centrato sulla figura di Spalletti e sul valore dell’impegno collettivo. La filosofia di Spalletti e la crescita individuale. Entrando nel clima che precede il confronto con l’Atalanta, McKnie ha offerto uno spaccato sulla gestione dello spogliatoio, sottolineando come ogni atleta possieda necessità e aspettative proprie. Il giocatore ha espresso una forte fiducia nei confronti di Spalletti, descrivendo il tecnico come una figura capace di trasmettere sicurezza grazie alla sua saggezza e alla vasta esperienza maturata. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - McKennie rivela il segreto di Spalletti: la Juve punta sul gruppo

McKennie rivela: «Spalletti è il mio allenatore preferito. La Juve era troppo per me? Rispondo questo»di Angelo CiarlettaWeston McKennie ha concesso una lunga intervista, dove ha parlato di Juventus, di Spalletti e non solo.

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McKennie: Ottovolante Juve, ma sapevo tutto. Chi dubita di me mi motiva e a mio padre dico bastaL'esperienza alla Juve mi ha insegnato molto Essere qui mi ha insegnato molto mentalmente, a essere onesti - ha continuato il centrocampista americano -. Quando sei con le spalle al muro, puoi solo ... tuttosport.com