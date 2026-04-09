A Reggio Calabria è stato effettuato un maxi sequestro che ha portato alla confisca di oltre 6 milioni di euro. Il patrimonio, costituito da immobili, denaro, quote societarie e l’intero complesso di una cooperativa, apparteneva a un imprenditore locale già condannato in passato per aver manipolato appalti pubblici. L’operazione mira a contrastare il patrimonio accumulato illegalmente nell’ambito di attività legate agli appalti.

Un patrimonio di oltre 6 milioni di euro, composto da immobili, disponibilità liquide, quote societarie e l’intero complesso aziendale di una cooperativa, è stato sottratto a un imprenditore reggino già condannato per aver manipolato appalti pubblici. L’azione è stata messa in campo dal Comando provinciale della Guardia di Finanza di Reggio Calabria, che ha operato con il supporto del nucleo di polizia economico-finanziaria di Firenze e dello Scico. Il provvedimento, emesso dalla sezione misure di prevenzione del tribunale di Reggio Calabria su impulso della procura, colpisce un sistema che per anni ha distorto la concorrenza nel settore delle pulizie e delle sanificazioni attraverso meccanismi di corruzione sistematica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Maxi sequestro a Reggio: 6 milioni sottratti al boss degli appalti

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