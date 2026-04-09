Maxi furto in azienda ladri sfondano la porta e saccheggiano la ditta

Nella notte, un tentativo di furto ha interessato una ditta locale, dove i malviventi hanno forzato l'ingresso con un veicolo, utilizzandolo come ariete contro la porta principale. Una volta entrati, hanno portato via numerosi oggetti e materiali, lasciando il locale messamente saccheggiato. Sul posto sono intervenuti i carabinieri per i rilievi e le indagini per identificare i responsabili.

Hanno sfondato la porta usando un camion a mo’ di ariete e poi hanno razziato tutto quello che sono riusciti a portar via. Maxi furto ad opera di ignoti intorno alle 4:30 di oggi, 9 aprile, a Ronco Briantino: i ladri sono entrati dentro un’azienda di cosmetica e l’hanno svaligiata.Il fattoDa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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Ardenza | Furto in via Del Parco, ladri sfondano la porta di Rp Immagine: rubati il fondo cassa e prodotti per la cosmesiFurto nella notte tra venerdì 16 e santo 17 gennaio all'interno del centro estetico Rp Immagine, in via del Parco ad Ardenza.

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Arezzo, maxi furto d’oro: in soli sei minuti colpo da 2,5 milioni di euro all’azienda che produce gioielliLa rapina alla Top Gold è avvenuta intorno alle 3 di questa notte: i ladri avrebbero agito in una manciata di minuti - circa sei - dopo aver preparato ... fanpage.it

Maxi furto in gioielleria: i ladri fanno razzia di preziosi, bottino da 50mila euroL’episodio è avvenuto nella notte, nel centro di Galatina, ai danni di una rivendita di monili. Una volta all’interno, i malviventi si sono impossessati della merce per un valore da capogiro. Sul post ... lecceprima.it

Furto di una bicicletta a Catania sotto le telecamere di vigilanza. La vittima, una giovane donna di 28 anni, ha segnalato ai Carabinieri l'accaduto, i quali hanno prontamente individuato il colpevole. Leggi su QdS.it https://qds.it/catania-incredibile-furto-di-bici-s - facebook.com facebook

Furto di quadri, i Ris nella villa di Parma: cercano tracce sul Renoir lasciato durante la fuga x.com