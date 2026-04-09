Maxi furto in azienda ladri sfondano la porta e saccheggiano la ditta

Nella notte, un'azienda è stata colpita da un furto che ha causato ingenti danni. I malviventi hanno utilizzato un camion come ariete per sfondare la porta d’ingresso e sono entrati nel locale. Una volta all’interno, hanno rubato diversi oggetti e materiali presenti nella ditta. Sul posto sono intervenuti le forze dell’ordine per i rilievi e le indagini.

Hanno sfondato la porta usando un camion a mo’ di ariete e poi hanno razziato tutto quello che sono riusciti a portar via. Maxi furto ad opera di ignoti intorno alle 4:30 di oggi, 9 aprile, a Ronco Briantino: i ladri sono entrati dentro un’azienda di cosmetica e l’hanno svaligiata.Il fattoDa. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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