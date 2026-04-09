Maxi frode sul ‘Bonus Renzi’ a Trani arrestati rappresentanti di una società edilizia e sequestro milionario

A Trani, due rappresentanti di una società edilizia sono stati arrestati nell'ambito di un’indagine per frode fiscale e riciclaggio. Durante le operazioni sono stati sequestrati beni per un valore superiore a un milione di euro. Le indagini hanno riguardato un presunto sistema illecito legato al Bonus Renzi, che avrebbe coinvolto diverse operazioni finanziarie irregolari. L'intera attività è ancora in corso, con ulteriori dettagli attesi nelle prossime ore.

Frode fiscale e riciclaggio sono le accuse mosse nei confronti dei rappresentanti di una società del settore edilizio di Trani, arrestati e destinatari di un sequestro di beni per oltre 1 milione di euro. I provvedimenti sono stati adottati su richiesta della Procura della Repubblica e riguardano la creazione e l’indebita compensazione di crediti fiscali fittizi relativi al cosiddetto “Bonus Renzi”. Le indagini e i provvedimenti cautelari Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è nata da una mirata attività di polizia economico-finanziaria condotta dai militari del Gruppo Barletta. Le indagini... 🔗 Leggi su Virgilio.it © Virgilio.it - Maxi frode sul ‘Bonus Renzi’ a Trani, arrestati rappresentanti di una società edilizia e sequestro milionario Frode sui bonus edilizi: sequestro per 14 milioni ad una società di trasportiUn decreto di sequestro preventivo, emesso dal gip del Tribunale di Salerno su richiesta della Procura salernitana, è stato eseguito dalla Guardia di... Frode sui bonus edilizi: sequestro da oltre 14 milioni a una società di trasportiUn provvedimento di sequestro preventivo è stato eseguito nei confronti di una società operante nel settore del trasporto merci su strada, con sede... Maxi frode sul ‘Bonus Renzi’ a Trani, arrestati rappresentanti di una società edilizia e sequestro milionarioFrode fiscale e riciclaggio: arrestati i rappresentanti di una società edilizia di Trani. Sequestrati beni per oltre 1 milione di euro. virgilio.it Barletta, frode sui bonus dipendenti: un arresto e sequestro da un milioneScoperta a Barletta una frode sui bonus fiscali: arrestato un imprenditore, sequestri per oltre un milione di euro. trmtv.it