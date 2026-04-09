Un comico noto è stato denunciato per stalking dopo una lite con il suo ex manager, che si è conclusa in tribunale. Recentemente, sui social, si sono susseguite alcune frecciate rivolte a una persona identificata come

Negli ultimi tempi, Maurizio Battista ha utilizzato i propri profili social per lanciare frecciatine a un misterioso “sciacallo”. Il comico romano ha raccontato, senza tuttavia lasciar trapelare dettagli concreti, di essere stato vittima di un “truffatore”, affermando che “il cacciatore è sulle sue tracce con un fucile”. Non è chiaro cosa sia accaduto, quel che è certo è che il suo ex manager Fabio Censi lo ha denunciato per diffamazione e stalking. Fabio Censi denuncia Maurizio Battista.. Fabio Censi è stato per diversi anni il manager di Maurizio Battista, fino a quando, lo scorso gennaio, il comico “ha deciso di interrompere improvvisamente il nostro rapporto”. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Maurizio Battista denunciato per stalking, la lite con l’ex manager finisce in tribunale

Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerMaurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

“Denunciato”. Maurizio Battista, scontro con l’ex manager e accuse pesanti: si va in tribunaleSi trasforma in un caso giudiziario il rapporto professionale che per anni ha legato Maurizio Battista a questa persona.

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Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager per stalking e diffamazione aggravata. Il comico replica: Gobbo da quattro soldi di me**a, mi hai rubatoIl comico accusato di diffamazione aggravata dopo una serie di video sui social. La sua replica: Mi hai rubato ... ilfattoquotidiano.it

Il comico Maurizio Battista denunciato per stalking dall'ex managerIl comico romano Maurizio Battista è stato denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata. ansa.it

Dopo i video su Instagram e il servizio delle Iene: cosa sta succedendo a Maurizio Battista - facebook.com facebook

Maurizio Battista denunciato per stalking, il comico risponde. Lo scontro con l'ex manager e il milione di euro sparito: i video che lo inguaiano x.com