Un ex manager del comico Maurizio Battista ha presentato una denuncia per stalking e diffamazione. La notizia è stata resa nota attraverso le dichiarazioni del legale dell'attore, che ha affermato che il suo cliente non si sente minacciato dalla situazione. La denuncia è stata formalizzata nei confronti di Battista, senza ulteriori dettagli sui contenuti delle accuse. La vicenda rimane sotto esame delle autorità competenti.

L'ex manager di Maurizio Battista, Fabio Censi, lo ha denunciato per stalking e diffamazione, a seguito di alcuni video da lui pubblicati dove accusava il suo ex agente di avergli sottratto un milione e mezzo di euro Il comicoMaurizio Battistaè stato denunciato dal suo ex impresario per stalking e diffamazione ed è stata chiesta al giudice anche la misura interdittiva. Il caso riguarda alcuni vecchi video cheBattistaaveva pubblicato contro Fabio Censi, suo ex manager, con l’accusa di avergli sottratto circa un milione e mezzo. Questi contenuti risultano ancora presenti sui profili di Facebook e Instagram dell’artista che ha mostrato ai suoi followers tutta la sua rabbia“per essere stato tratto in inganno”. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Maurizio Battista denunciato per stalking, il legale: “Non siamo spaventati”

Maurizio Battista denunciato dall’ex impresario per stalking e diffamazione(Adnkronos) – Maurizio Battista denunciato dal suo ex manager, Fabio Censi, per stalking e diffamazione aggravata.

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