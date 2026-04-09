Per l'esame di maturità del 2026, sono previste delle modifiche in caso di assenza dei commissari esterni. In queste circostanze, sarà richiesto di procedere alla loro sostituzione attraverso modelli MAD. La possibilità di presentare domanda riguarda coloro che intendono mettersi a disposizione per coprire eventuali sostituzioni, garantendo così il regolare svolgimento delle prove. La procedura si applica esclusivamente alle situazioni di assenza dei commissari previsti.

Maturità 2026: in caso di assenza dei docenti commissari esterni sarà necessario provvedere alla loro sostituzione. Gli Uffici Scolastici Provinciali mettono a disposizione dei candidati i modelli di domanda MAD (Messa a Disposizione). L'articolo. 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assentiNel question time del 1 aprile 2026 su OrizzonteScuola TV, condotto da Andrea Carlino e con ospite Graziamaria Pistorino, rappresentante della...

Temi più discussi: Maturità 2026, modelli MAD per sostituire Presidenti e Commissari assenti. Chi può presentare domanda; Maturità 2026, SOSTITUZIONE Presidenti e Commissari. Ecco i MODELLI MAD. Chi può presentare domanda? Tutti gli ELENCHI in aggiornamento; Commissario esterno Maturità 2026, per i precari domanda su Istanze online o MAD per sostituire i colleghi assenti; Campus didattici per Industria 4.0, prorogata al 30 giugno 2026 la scadenza prevista per la conclusione delle attività e per la rendicontazione finale dei progetti (Avviso).

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