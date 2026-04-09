Jasveen Sangha è stata condannata a 15 anni di carcere con l’accusa di aver venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023. Sangha, definita la “regina della ketamina”, è ritenuta colpevole di aver fornito la sostanza che ha portato alla overdose dell’attore. La sentenza segue un procedimento legale in cui si sono analizzati i legami tra la vendita della droga e il decesso.

E' stata condannata a 15 anni la regina della ketamina, Jasveen Sangha, considerata colpevole della morte di Matthew Perry, scomparso per overdose il 28 ottobre 2023 Sono passati due anni e mezzo dalla morte diMatthew Perry, celebre attore diFriends. L’attore, da tempo dipendente dalle sostanze, è morto per overdose. Ma se in un primo momento si è pensato che ciò fosse legato alla sua dipendenza che ormai sembrava incontrollabile, ben presto è venuta fuori un’altra versione. Infatti, secondo quanto sostenuto dagli amici – tra cui Jennifer Aniston- lui stava uscendo dal tunnel della droga. Quindi sembrerebbe che qualcuno lo abbia circuito ed indotto a prendere un’altra dose, quella che è stata poi fatale per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Matthew Perry, Jasveen Sangha condannata a 15 anni: gli ha venduto la ketamina letale

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Morte di Perry, condanna a 15 anni per la regina della ketamina

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La regina della ketamina condannata a 15 anni di carcere: aveva venduto a Matthew Perry la droga che lo ha uccisoI pubblici ministeri avevano raccomandato una condanna a 15 anni per Sangha. Nei documenti presentati in tribunale, l'hanno descritta come la regina della ketamina. ilfattoquotidiano.it

Matthew Perry, condannata a 15 anni di carcere la regina della ketamina: aveva venduto la droga all'attore statunitenseÈ stata condannata a quindici anni di carcere Jasveen Sangha, la regina della ketamina accusata di aver venduto la droga che causò la morte ... ilmattino.it

La morte di #MatthewPerry: condannata a 15 anni la donna accusata di aver venduto droga all'attore x.com

«La mia assistita si è assunta tutte le responsabilità». Così l’avvocato Mark Geragos aveva spiegato pubblicamente la posizione di Jasveen Sangha, la donna accusata di aver fornito la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, l’attore amato dal pu - facebook.com facebook