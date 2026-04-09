Matthew Perry Jasveen Sangha condannata a 15 anni | gli ha venduto la ketamina letale

Da ildifforme.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Jasveen Sangha è stata condannata a 15 anni di carcere con l’accusa di aver venduto la ketamina che ha causato la morte di Matthew Perry, avvenuta il 28 ottobre 2023. Sangha, definita la “regina della ketamina”, è ritenuta colpevole di aver fornito la sostanza che ha portato alla overdose dell’attore. La sentenza segue un procedimento legale in cui si sono analizzati i legami tra la vendita della droga e il decesso.

E' stata condannata a 15 anni la regina della ketamina, Jasveen Sangha, considerata colpevole della morte di Matthew Perry, scomparso per overdose il 28 ottobre 2023 Sono passati due anni e mezzo dalla morte diMatthew Perry, celebre attore diFriends. L’attore, da tempo dipendente dalle sostanze, è morto per overdose. Ma se in un primo momento si è pensato che ciò fosse legato alla sua dipendenza che ormai sembrava incontrollabile, ben presto è venuta fuori un’altra versione. Infatti, secondo quanto sostenuto dagli amici – tra cui Jennifer Aniston- lui stava uscendo dal tunnel della droga. Quindi sembrerebbe che qualcuno lo abbia circuito ed indotto a prendere un’altra dose, quella che è stata poi fatale per lui. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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Morte di Perry, condanna a 15 anni per la regina della ketamina

Video Morte di Perry, condanna a 15 anni per la regina della ketamina

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