Recenti notizie indicano che Benedetta Balestri sarebbe in attesa del primo figlio, con Matteo Maffucci come possibile futuro papà. La coppia, che ha mantenuto un basso profilo, non ha ancora confermato ufficialmente la notizia. La notizia ha attirato l'attenzione dei media, alimentando speculazioni sulla loro vita privata. Al momento, non sono stati rilasciati commenti ufficiali da parte degli interessati.

Il cantante degli Zero Assoluto e la moglie (e socia) sarebbero in attesa del primo figlio, secondo quanto riportato da Chi. Matteo Maffucci e Benedetta Balestri potrebbero essere pronti ad allargare la famiglia. A lanciare l’indiscrezione, circolata nelle ultime ore, sulla gravidanza dell’imprenditrice moglie del cantante degli Zero Assoluto, è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice che, del settimanale Chi. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati. Continuano a inseguirsi le voci di una possibile gravidanza di Giulia Honegger, compagna di Fedez. Chi assicura che il rapper avrebbe già parlato. 🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Matteo Maffucci papà: la moglie Benedetta Balestri sarebbe in attesa del primo figlio

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri presto genitori? L’indiscrezione sul primo figlio in arrivoMatteo Maffucci e Benedetta Balestri sono legati da molti anni e soltanto due anni fa hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio.

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Matteo Maffucci e Benedetta Balestri, pronti a diventare genitori Secondo un’indiscrezione apparsa sulla rubrica C’è chi dice che del settimanale Chi, Matteo Maffucci, il cantante degli Zero Assoluto, e sua moglie Benedetta Balestri potrebbero aspettare il l - facebook.com facebook

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