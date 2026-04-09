Matteo Maffucci e Benedetta Balestri sembrano essere in attesa del loro primo figlio. La notizia è stata diffusa attraverso fonti vicine alla coppia, senza conferme ufficiali. Nessun dettaglio sulle tempistiche o altri aspetti della gravidanza sono stati resi pubblici. La coppia non ha ancora commentato le voci che circolano.

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri potrebbero essere pronti ad allargare la famiglia. A lanciare l’indiscrezione, circolata nelle ultime ore, sulla gravidanza dell’imprenditrice moglie del cantante degli Zero Assoluto, è il giornalista Giuseppe Candela nella sua rubrica C’è chi dice che, del settimanale Chi. Al momento, tuttavia, non è arrivata alcuna conferma ufficiale dai diretti interessati. News "Fedez di nuovo papà": la prima foto di Giulia Honegger con il pancione Fedez conferma la gravidanza della compagna Giulia Honegger postando la prima foto della pancia con un piccolo cuore. La relazione tra Matteo Maffucci e Benedetta Balestri...🔗 Leggi su Gravidanzaonline.it

© Gravidanzaonline.it - Matteo Maffucci papà: la moglie Benedetta Balestri sarebbe in attesa del primo figlio

Matteo Maffucci e Benedetta Balestri presto genitori? L’indiscrezione sul primo figlio in arrivoMatteo Maffucci e Benedetta Balestri sono legati da molti anni e soltanto due anni fa hanno coronato la loro storia d’amore con il matrimonio.