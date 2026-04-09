Il presidente della Repubblica ha espresso l'importanza di accelerare l’attuazione di una difesa comune all’interno dell’Unione europea. Durante un incontro ufficiale, ha sottolineato la necessità di affrontare le sfide attuali e di rafforzare la cooperazione tra gli Stati membri. La discussione ha riguardato anche le modalità per migliorare la collaborazione e rispondere efficacemente alle questioni di sicurezza e difesa condivise.

“Abbiamo parlato dell’Unione europea, delle sfide che ha di fronte e del modo in cui deve attrezzarsi per affrontarle”, la Russia “non soltanto ha aggredito un Paese libero e indipendente come l’Ucraina, ma anche prospettato all’Unione europea l’esigenza indifferibile di organizzare la propria sicurezza e difesa rispetto a pericoli di questo genere, che oggi riguardano l’Ucraina e domani potrebbero riguardare qualunque altro Paese. Per questo è importante procedere velocemente nella difesa comune europea per intensificare la sua capacità di sicurezza, non soltanto per se stessa, ma per contribuire alla sicurezza della vita internazionale”. Lo ha detto il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, nel corso della conferenza stampa a Praga con il presidente della Repubblica Ceca, Petr Pavel. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Mattarella: “Procedere velocemente con difesa comune Ue”

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