Mattarella | Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti – Il video

Il presidente ha ricordato la situazione in Libano, un paese indipendente che sta cercando di stabilizzarsi dopo anni di conflitti. Tuttavia, ha evidenziato come attualmente il territorio sia sotto una pesante ondata di bombardamenti che causano gravi danni e preoccupano la comunità internazionale. La situazione rimane critica, e le violenze continuano a mettere in difficoltà le istituzioni locali e la popolazione.

(Agenzia Vista) Praga, 09 aprile 2026 "Non posso non citare quanto avviene in Libano, Paese indipendente, che sta procedendo a una stabilizzazione crescente e che oggi è sotto la tempesta di bombardamenti devastanti". Lo ha detto il Presidente della Repubblica Mattarella a Praga. Quirinale Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev Crosetto rivela gli atterraggi nelle basi Usa degli ultimi 8 anni. Tensione alla Difesa: il rischio che abbia citato anche dati segreti Libano, il governo alza i toni con Israele dopo l’attacco ai mezzi Unifil. L’ira di Meloni: «Dovrà chiarire». Tajani convoca l’ambasciatore Casaleggio contro Conte: «I valori M5s non esistono più. 🔗 Leggi su Open.online Leggi anche: Mattarella: Libano Paese indipendente sotto tempesta di bombardamenti devastanti Libano, Mattarella: "Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastanti"“Non posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Argomenti più discussi: Mattarella, Libano sotto una tempesta di bombardamenti devastanti; Libano, Trump chiede a Netanyahu di ridurre gli attacchi. Lui: Sì a negoziati diretti con Beirut. Libano, Mattarella: paese indipendente sotto tempesta di bombardamentiPraga, 9 apr. 'Il Libano, un paese indipendente con un nuovo governo che procede ad una stabilizzazione crescente e progressiva di riduzione e disarmo di Hezbollah oggi è sotto una... Leggi tutta la ... virgilio.it Libano, Mattarella: Paese indipendente sotto tempesta bombardamenti devastantiNon posso non ricordare quanto avviene in Medioriente, in questo momento in Libano. Un Paese indipendente con un nuovo presidente e un nuovo governo, che sta ... lapresse.it Il nunzio in Libano: a Beirut attacchi mai visti. Il Paese merita pace, la guerra è morte. L’arcivescovo P. Borgia, di ritorno da una missione al sud con il patriarca maronita Raï, descrive la situazione a Beirut: “Si prevedono attacchi con la stessa intensità per 48 x.com Il nunzio in #Libano: a Beirut attacchi mai visti. Il Paese merita pace, la guerra è morte L’arcivescovo Paolo Borgia, di ritorno da una missione al sud con il patriarca maronita Raï, descrive la situazione nella capitale #beirut dove in dieci minuti i raid israeliani h - facebook.com facebook