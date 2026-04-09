Mattarella | Il legame tra Europa e Usa è vitale

Il presidente della Repubblica ha affermato che il rapporto tra Europa e Stati Uniti è inevitabile e indissolubile. In un discorso pubblico, ha sottolineato come le due parti condividano interessi e obiettivi comuni. La dichiarazione si inserisce in un contesto di analisi sulle relazioni internazionali e sulla collaborazione tra le due sponde dell’Atlantico. Nessun altro dettaglio è stato fornito riguardo a motivazioni specifiche o a eventi recenti.

AGI - Gli Stati Uniti e l' Europa "sono inevitabilmente e indissolubilmente legati" per motivi "storici, culturali, di sangue, di valori" e questo legame dell' Alleanza atlantica è "un interesse che riguarda entrambe le sponde dell'Atlantico" e le sue ragioni storiche "vanno accrescendo e non diminuendo". Così il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, risponde alle domande dei giornalisti sulle minacce - o propositi - del presidente americano, Donald Trump, di ritirarsi dall'Alleanza. E lo fa al termine del suo incontro con il presidente ceco, Petr Pavel, al Castello di Praga dove è stato ricevuto con gli onori militari in una giornata soleggiata. 🔗 Leggi su Agi.it © Agi.it - Mattarella: "Il legame tra Europa e Usa è vitale" Meloni-Merz: riconfermiamo il legame Europa-Usa, valori comuni«Coordinare una risposta congiunta alle minacce alla sicurezza euro-atlantica» e «rafforzare il pilastro europeo della Nato per rafforzare... Mentre Trump scarica l’Ucraina all’Europa, l’Europa gli è vitale contro l’IranUn aereo da trasporto americano C17 Globemaster decolla dalla base di Ramstein (Thomas Frey/picture alliance via Getty Images) Basi Nato,... Temi più discussi: Calcio, Mattarella allo stadio per Palermo-Avellino; Mattarella accoglie il Tricolore e premia gli atleti dei Giochi invernali; Il presidente Sergio Mattarella allo stadio Barbera per Palermo?Avellino; Il presidente Mattarella al Barbera per Palermo-Avellino, gli applausi all’arrivo. Sergio Mattarella: La Nato resta centrale, l’interesse unisce le due sponde dell’AtlanticoDa Praga, il capo dello Stato ribadisce il legame tra Europa e Stati Uniti e avverte: in Ue serve unità sulla crisi in Medio Oriente, in gioco ... huffingtonpost.it Mattarella a Praga, tra l’alleanza ferita e il Libano in fiamme: il richiamo del presidente tra le sponde del sangueIl viaggio ufficiale del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella nella Repubblica Ceca si è trasformato in una occasione fondamentale per ribadire la ... thesocialpost.it Dopo l'incontro con il Presidente Sergio Mattarella e il Santo Padre, oggi anche il Senato ha voluto celebrare i grandi protagonisti dei Giochi Olimpici e Paralimpici - facebook.com facebook Sergio Mattarella: “La Nato resta centrale, l’interesse unisce le due sponde dell’Atlantico” x.com