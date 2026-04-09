Mateta torna in campo | il riscatto del francese contro la Fiorentina

Stasera, giovedì 9 aprile 2026, si gioca a Selhurst Park la partita di andata dei quarti di finale della Conference League tra il Crystal Palace e la Fiorentina. Il francese Jean-Philippe Mateta torna a disposizione e sarà in campo per la squadra di casa. L’atmosfera si fa più calda in vista di questa sfida, che vede le due formazioni affrontarsi in un match decisivo.

L’atmosfera a Selhurst Park si scalda in vista del confronto di stasera, giovedì 9 aprile 2026, dove il Crystal Palace schiererà Jean-Philippe Mateta per la sfida di andata dei quarti di finale della Conference League contro la Fiorentina. Il tecnico Oliver Glasner ha deciso di offrire una titolarità al centravanti francese dopo un periodo di assenza dai piani iniziali che dura da quasi tre mesi, segnando un punto di svolta dopo le complicazioni legate al suo futuro di mercato avvenuto lo scorso gennaio. Le dinamiche che hanno portato l’attaccante lontano dai campi negli ultimi tempi affondano le radici in un trasferimento che sembrava ormai concluso verso il Milan. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Mateta torna in campo: il riscatto del francese contro la Fiorentina Leggi anche: Mateta Juve, il tecnico del Crystal Palace svela a sorpresa la situazione del francese: ecco cosa ha detto Ultimissime Inter LIVE: Per la Fiorentina torna in campo Calhanoglu? Intanto Lautaro parla del suo futurodi Redazione Inter News 24 Ultimissime Inter LIVE, tutte le news del giorno in tempo reale. Si parla di: Crystal Palace-Fiorentina, oggi quarti Conference League: orario, probabili formazioni e dove vederla; Fiorentina, Pongracic: Siamo più tranquilli ma non dimentichiamo da dove veniamo. Serie B - FAS Corato, al PalaLosito con la capolista Virtus MateraLa Serie B Interregionale torna in campo subito dopo la pausa pasquale con l’unico turno infrasettimanale della stagione. La Fas Basket Corato lo affronterà tra le mura amiche ... pianetabasket.com