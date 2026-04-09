Dopo tre settimane di pausa, la squadra sta per tornare in campo. La lunga sosta è terminata e la formazione si prepara a affrontare le prossime gare. Il club ha dichiarato di aver tratto beneficio dal periodo di riposo e di essere pronto a scendere in campo con concentrazione. Le tre partite rimanenti rappresentano un momento cruciale nella lotta per mantenere la categoria.

La lunga sosta di tre settimane sta per volgere al termine. La Massese ne ha tratto giovamento ed è pronta a rituffarsi nella mischia. A garantirlo è Paolo Pantera. "C’era bisogno di questo break perché avevo visto qualche giocatore scarico mentalmente dopo il tour de force che avevamo fatto – ha spiegato il tecnico bianconero –. Adesso abbiamo ripristinato le energie psicofisiche e siamo pronti per questo rush finale. I ragazzi sanno che dovranno vivere queste ultime tre gare con la massima concentrazione ma senza ansia perché con quella non si va da nessuna parte. Noi stiamo facendo il nostro. Sotto la mia gestione abbiamo una media punto che se mantenuta dall’inizio del campionato ci darebbe 42 punti e ci metterebbe al riparo dalla zona retrocessione. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Massese Inizia la volata per il traguardo salvezza: "Tre gare da vivere con grande concentrazione"

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