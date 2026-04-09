Il 22 aprile prende il via Generazione Terra, una misura promossa dall’Ismea in collaborazione con il ministero dell’Agricoltura, rivolta a favorire l’accesso alla terra dei giovani under 41. Si tratta di un piano che mira a facilitare l’ingresso nel settore agricolo per questa fascia di età. La misura rappresenta una delle iniziative previste all’interno del più ampio progetto Masaf-Ismea dedicato ai giovani.

Generazione Terra è una misura molto attesa, attuata da Ismea secondo gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, che consente più facilmente ai giovani under 41 di accedere alla terra. A pochi giorni dall'apertura del bando, il direttore generale di Ismea, Sergio Marchi, in un'intervista all'ANSA, fa il punto sull'edizione 2026. Lo sportello telematico sarà aperto dal 22 aprile al 19 giugno. "Ci sono 120 milioni di euro: 50 milioni per il Centro-Nord, 50 per Sud e Isole - spiega Marchi - e 20 per i giovani startupper, per i quali è prevista anche un premio di primo insediamento fino a 100 mila euro". Attenzione anche ai progetti di ammodernamento delle imprese a conduzione giovanile e femminile. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Masaf-Ismea, un piano per i giovani, si parte il 22 aprile con Generazione Terra

Leggi anche: Ismea, riparte 'Generazione Terra', 120 mln per giovani agricoltori nel 2026

Temi più discussi: Masaf-Ismea, un piano per i giovani, si parte il 22 aprile con Generazione Terra; Masaf-Ismea, ricambio generazionale: si parte il 22 aprile con Generazione Terra; Masaf-Ismea, 120 milioni per l'accesso dei giovani alla terra; Vinitaly, Ismea presente alla rassegna con focus su nuove rotte commerciali, Ocm vino e Gestione del rischio.

Masaf-Ismea, un piano per i giovani, si parte il 22 aprile con Generazione TerraGenerazione Terra è una misura molto attesa, attuata da Ismea secondo gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, che consente più facilmente ai giovani under 41 di accedere alla terra. (ANSA) ... ansa.it

Masaf-Ismea, ricambio generazionale: si parte il 22 aprile con Generazione TerraGenerazione Terra è una misura molto attesa attuata da Ismea secondo gli indirizzi del ministero dell'Agricoltura, che consente più facilmente ai giovani under 41 di accedere alla terra. (ANSA) ... ansa.it

Ismea al Vinitaly, focus su nuove rotte commerciali e gestione rischio. Con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf #ANSA x.com

Ismea al Vinitaly, focus su nuove rotte commerciali e gestione rischio. Con un articolato programma di iniziative e uno stand dedicato presso il Palaexpo Masaf #ANSA - facebook.com facebook