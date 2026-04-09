Martini riformista di lungo corso Sarà candidato sindaco al centro

L’ex vicesindaco di lunga data, Alessandro Martini, è stato ufficialmente annunciato come candidato sindaco alle prossime elezioni amministrative di maggio nella città. La candidatura è sostenuta da una coalizione di partiti e liste, tra cui Casa Riformista, Azione, Italia Viva, Avanti Psi, Partito Liberal Democratico, +Europa, Pri e Pli. La scelta di Martini non rappresenta una sorpresa, considerando le sue precedenti esperienze politiche nel ruolo di vicesindaco.

Nessuna sorpresa rispetto alle previsioni. L’ex vicesindaco Alessandro Martini è il candidato sindaco per le amministrative di maggio di Sesto Riformista, lista sostenuta, oltre che da Casa Riformista, da Azione, Avanti Psi, Italia Viva, Partito Liberal Democratico, +Europa, Pri e Pli. Un raggruppamento moderato e centrista che si pone tra "una coalizione sempre più orientata a sinistra" e una proposta di destra sperando, magari, di incamerare anche i voti dei sostenitori Pd delusi dall’accordo con Sforzi e dalla mancata candidatura di Claudia Pecchioli: "In realtà – ha sottolineato ieri Martini durante la presentazione nell’area della biblioteca a Doccia – noi aspettiamo voti per la nostra proposta e ribadiamo che per prenderli non bisogna mettere veti. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Martini, riformista di lungo corso. Sarà candidato sindaco al centro Elezioni amministrative, Casa Riformista-Italia Viva chiede un’accelerazione per definire il candidato sindacoNel pieno del periodo di Carnevale, quando gli scherzi fanno parte della tradizione e della leggerezza della festa, il clima politico cittadino... Niente campo largo a Sesto Fiorentino: Alessandro Martini candidato sindaco dei riformistiSESTO FIORENTINO – È stata presentata oggi la lista Sesto Riformista, che sarà protagonista alle prossime elezioni amministrative di Sesto...