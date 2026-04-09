Martinengo e la poesia della Bassa bergamasca

Martinengo, centro medievale della Bassa bergamasca, ha avuto un ruolo strategico nella storia militare grazie alla sua posizione. La città è stata teatro di eventi storici legati alle difese e alle battaglie della regione. Tra le sue attrazioni, si trovano resti di edifici antichi e testimonianze architettoniche che risalgono al periodo medievale. La zona ha anche ispirato numerose opere artistiche, tra cui film e poesie che ne celebrano il paesaggio e il patrimonio culturale.

Articolo. Centro medievale di importanza strategica per Colleoni, location per il capolavoro di Olmi e scrigno di opere d’arte, Martinengo è un borgo da non perdere Il martedì mattina, a Martinengo, è giorno di mercato. La bella giornata riempie di sole le vie del centro storico, gremite di persone: c’è chi va di fretta, affaccendato tra i banchi di frutta e il profumo della rosticceria e chi si gode una passeggiata più lenta curiosando qua e là prima di un caffè al bar sotto ai portici medievali. L’istituzione del mercato settimanale in paese sembra risalire addirittura al Medioevo, quando la città di Bergamo concesse a Martinengo lo status di «borgo franco cittadino» ed essendo un importante luogo di commercio vennero costruiti per proteggerlo un fossato con un terrapieno, porte di accesso e una rocca. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it © Ecodibergamo.it - Martinengo e la poesia della Bassa bergamasca Ciclone a metà settimana sulla Bergamasca con pioggia e neve a bassa quotaSi avvicina la primavera in Bergamasca, ma l’inverno non ha ancora terminato la sua gelida azione. Leggi anche: Bassa Bergamasca, raffica di controlli dei carabinieri. Un arresto dopo un furto, catturato un latitante Si parla di: Genova 2026. Santa Pasqua: Tempo di Speranza di Anna Maria Campello, scrittrice genovese, poetessa internazionale...(A. Martinengo, AGW); Andar per mostre in Italia ad aprile 2026, a Milano, Venezia, Roma, Firenze, Bologna. Ecco le migliori. Martinengo e la poesia della Bassa bergamascaI l martedì mattina, a Martinengo, è giorno di mercato. La bella giornata riempie di sole le vie del centro storico, gremite di persone: c’è chi va di fretta, affaccendato tra i banchi di frutta e il ... ecodibergamo.it