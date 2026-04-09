Nel fine settimana a Martina Franca si svolgeranno due spettacoli teatrali nell’ambito della rassegna “Il sorriso di casa!” e “Il sorriso di casa! Kids”, organizzata dal Comune. La manifestazione prevede un doppio appuntamento, uno dedicato agli adulti e uno dedicato ai bambini, con rappresentazioni che combinano commedie e fiabe. L’evento si svolge nel contesto di iniziative culturali promosse dall’amministrazione locale.

Tarantini Time Quotidiano Doppio appuntamento nel fine settimana a Martina Franca con la rassegna teatrale “Il sorriso di casa!” e “Il sorriso di casa! Kids”, organizzata dal Comune. Sabato 11 aprile, alle ore 21.00, andrà in scena la commedia “Ne bastano tre”, con Giovanni De Anna, Giulia Di Turi ed Emiliano Morana. Domenica 12 aprile, alle ore 18.00, sarà invece la volta de “La fiaba di Biancaneve”, spettacolo diretto da Carlo Formigoni e ispirato al classico dei Fratelli Grimm, pensato per famiglie e bambini. “Il prossimo fine settimana sarà all’insegna del sorriso, in linea con la denominazione della stagione teatrale 2026 che sta regalando grandi emozioni, sorrisi e partecipazione – ha dichiarato l’assessore Carlo Dilonardo –. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it

© Tarantinitime.it - Martina Franca, weekend a teatro tra commedia e fiaba

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