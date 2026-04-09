MArTA oltre 2.300 visitatori nella settimana di Pasqua

Durante la settimana di Pasqua, il Museo archeologico nazionale di Taranto ha registrato oltre 2.300 visitatori. I numeri indicano un’affluenza significativa, con un incremento rispetto ai periodi precedenti. La struttura ha aperto regolarmente durante le festività, attirando sia turisti che residenti. La maggior parte delle persone ha visitato le esposizioni permanenti e le mostre temporanee allestite in questo periodo.

Tarantini Time Quotidiano Bilancio positivo per il Museo archeologico nazionale di Taranto durante la settimana di Pasqua, con circa 2.300 visitatori complessivi e un picco di circa 600 ingressi nella giornata di domenica 5 aprile. Numeri in crescita anche nei giorni centrali delle festività: tra Giovedì e Venerdì Santo si sono registrati circa 400 visitatori, mentre oltre 300 presenze sono state conteggiate nel giorno di Pasquetta. Risultati che, secondo la direzione del museo, confermano il ruolo del MArTA come polo culturale di riferimento. “In questa settimana la combinazione Riti della Settimana Santa e proposta culturale del MArTA, hanno funzionato come attrattori di eccellenza per la città capoluogo”, spiega la direttrice Stella Falzone. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - MArTA, oltre 2.300 visitatori nella settimana di Pasqua Leggi anche: Comunicato Stampa: Giornate FAI a palazzo Ferro Fini, oltre 1.300 visitatori ‘Sulla via delle origini’ da record . Oltre 1.300 visitatori alla mostraSi è concluso con grande partecipazione il primo anniversario della mostra ’Sulla via delle origini. Leo Tolstoy's 23 Short Stories Complete Audiobook Russian Literature Classics