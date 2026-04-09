Marsiglia nuovo logo dopo oltre 20 anni

Dopo più di vent'anni, la città di Marsiglia ha presentato un nuovo logo. La modifica è stata annunciata dal direttore generale, che ha spiegato come la scelta sia orientata verso un'immagine più moderna. Il nuovo simbolo sostituisce quello precedente e sarà utilizzato nelle comunicazioni ufficiali e nelle iniziative promozionali della città. La presentazione è avvenuta in un evento pubblico, con la partecipazione di funzionari e rappresentanti istituzionali.

Durante la cena di gala della Fondazione dell’Olympique Marsiglia, alla quale ha partecipato tutta la squadra, il presidente ad interim Alban Juster ha svelato il nuovo logo del club militante in Ligue 1 e vice campione di Francia nel 2025. Si tratta di un processo durato due anni, curato internamente dallo staff. Il precedente logo è rimasto in uso per quasi un quarto di secolo: era dunque arrivato il momento di aprire un nuovo capitolo, partendo dalle caratteristiche storiche, ossia la sfera – che rappresenta la comunità – e la lettera M, che richiama naturalmente Marsiglia e anche il mare Mediterraneo. Come ha spiegato il direttore generale Alessandro Antonello, "è stata compiuta una scelta orientata al futuro e alla modernità, senza però rinnegare il passato e l’identità del club". 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Marsiglia, nuovo logo dopo oltre 20 anni Dopo oltre venticinque anni, Linda Perry pubblicherà un nuovo albumA più di cinque lustri di distanza da After Hours, uscito nel 1999, Linda Perry pubblicherà un nuovo album, intitolato Let It Die Here. L’acqua dell’Oreto di nuovo potabile dopo 20 anni, andrà a PalermoLe acque del fiume Oreto, dopo più di 20 anni, rientreranno nel sistema di distribuzione idrica di Palermo. Méditerranée : enquête sur les grands requins blancs | Documentaire Aventure Temi più discussi: Marsiglia, nuovo logo dopo oltre 20 anni; C'è stata una filtrazione del nuovo logo dell'Olympique Marsiglia - Lancio la prossima settimana; Nuovo logo del Marsiglia tra rivoluzione e polemiche: i tifosi bocciano lo stile auto; Olympique Marsiglia vs Metz Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 10-04-2026. Nuovo logo del Marsiglia tra rivoluzione e polemiche: i tifosi bocciano lo stile autoDopo ventidue anni di onorato servizio, l'Olympique Marsiglia decide di cambiare pelle. Il nuovo stemma d'ispirazione Art Déco non convince però i tifos ... msn.com Polveriera Marsiglia: per il post De Zerbi Beye, Haise e Conceiçao. Benatia si dimette ma...La caccia al successore di Roberto De Zerbi è ormai aperta. Nel frattempo, tra dimissioni respinte del d.s. Medhi Benatia, malumori della tifoseria nei confronti del presidente Pablo Longoria, e ... gazzetta.it In Francia – Pavard, il Marsiglia ha deciso: no al riscatto. Nemmeno se l’Inter… x.com Lo ha dichiarato il presidente di Federpetroli, Michele Marsiglia, commentando l’ipotesi di un intervento dell’Unione europea per contenere i rincari. - facebook.com facebook