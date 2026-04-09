Marsiglia-Metz venerdì 10 aprile 2026 ore 21 | 05 | formazioni ufficiali quote pronostici convocati

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:05 si gioca il match tra Marsiglia e Metz, valido per il 29esimo turno di Ligue 1. La partita si svolge allo stadio della squadra di casa, con il Marsiglia che cerca di ottenere una vittoria dopo alcune recenti difficoltà. Le formazioni ufficiali sono state annunciate, con i convocati pronti a scendere in campo. Sono aperte le quote e i pronostici degli esperti per questa sfida.

Secondo anticipo del 29esimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye va a caccia di riscatto nella sfida interna contro il fanalino di coda Metz. I Phoceens vengono da 2 KO consecutivi e adesso rischiato quella qualificazione in Champions che un mese ma ma anche sotto la guida di De Zerbi non era mai stata in discussione. Due scontri diretti consecutivi sanguinosi per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Metz (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:05): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocati Marsiglia-Metz (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiSecondo anticipo del 29esimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye va a caccia di riscatto nella sfida interna contro il fanalino di coda Metz. Metz-Nantes (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni ufficiali, quote, pronostici, convocatiUltima contro penultima distanziate al momento da 3 punti, per Metz e Nantes è una gara da ultima spiaggia con la quota salvezza che si allontana... Temi più discussi: Marsiglia - Diretta; Marsiglia-Metz: probabili formazioni e streaming gratuito del match; Olympique Marsiglia vs Metz Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 10-04-2026; Marseille v Metz: Champions League chase meets relegation fight. Pronostico Marsiglia-Metz, l'1 da solo non basta...Due sconfitte di fila nelle ultime due esibizioni hanno fatto scivolare il Marsiglia al quarto posto in classifica (scavalcato dal Lille) e hanno permesso al Monaco di agganciarlo a quota 49 punti anc ... tuttosport.com Pronostico Marsiglia vs Metz – 10 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Metz si gioca il 10 Aprile 2026 alle 21:05 allo storico Orange Vélodrome. Un appuntamento che promette intensità: il ... news-sports.it