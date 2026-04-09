Marsiglia-Metz venerdì 10 aprile 2026 ore 21 | 05 | formazioni quote pronostici

Venerdì 10 aprile 2026 alle 21:05 si gioca il match tra Marsiglia e Metz, valido per il 29esimo turno di Ligue 1. La squadra di casa, guidata dall'allenatore Beye, cerca di riscattarsi dopo alcune prestazioni recenti, mentre il Metz, ultimo in classifica, si presenta come sfida difficile per gli ospiti. Le formazioni e le quote sono state pubblicate, e i pronostici prevedono un match aperto.

Secondo anticipo del 29esimo turno di Ligue1 e il Marsiglia di Beye va a caccia di riscatto nella sfida interna contro il fanalino di coda Metz. I Phoceens vengono da 2 KO consecutivi e adesso rischiato quella qualificazione in Champions che un mese ma ma anche sotto la guida di De Zerbi non era mai stata in discussione. Due scontri diretti consecutivi sanguinosi per. InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com © Infobetting.com - Marsiglia-Metz (venerdì 10 aprile 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronostici Paris Saint Germain-Metz (sabato 21 febbraio 2026 ore 21:05): formazioni, quote, pronosticiDopo aver espugnato il Louis II con grande fatica il Paris Saint Germain di Luis Enrique torna sul terreno amico per affrontare il fanalino di coda... Metz-Nantes (domenica 05 aprile 2026 ore 17:15): formazioni, quote, pronosticiUltima contro penultima distanziate al momento da 3 punti, per Metz e Nantes è una gara da ultima spiaggia con la quota salvezza che si allontana... Temi più discussi: Marsiglia - Diretta; Olympique Marsiglia vs Metz Pronostico: Anteprima e Analisi della Partita | Ligue 1 10-04-2026; Guida completa alla Ligue 1 2025-26: dove vederla, calendario e risultati; Pronostico Marsiglia - Metz - Ligue 1. Pronostico Marsiglia-Metz: c’è solo la vittoriaMarsiglia-Metz è una partita della ventinovesima giornata di Ligue 1 e si gioca venerdì: diretta tv, probabili formazioni, pronostico. ilveggente.it Pronostico Marsiglia vs Metz – 10 Aprile 2026La sfida di Ligue 1 tra Marsiglia e Metz si gioca il 10 Aprile 2026 alle 21:05 allo storico Orange Vélodrome. Un appuntamento che promette intensità: il ... news-sports.it